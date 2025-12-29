Prevedere per statuto la presenza di parenti nei concorsi del Comune | la proposta provocatoria del Pd

Il Pd propone di inserire nello statuto comunale la possibilità di candidare parenti nei concorsi pubblici. L’obiettivo è favorire un maggiore scorrimento delle graduatorie e aumentare la partecipazione, considerando questa presenza come un elemento positivo. La proposta solleva questioni di regolamentazione e trasparenza, invitando a riflettere sulle implicazioni di una modifica che mira a migliorare l’efficienza delle selezioni pubbliche.

Prevedere, regolamentare e inserire nello statuto comunale la candidatura di parenti di vario genere nei concorsi comunali, perché tale presenza rappresenta "un aspetto di assoluta positività: offre la giusta motivazione per lo scorrimento delle graduatorie e l'ingrandimento del volume degli.

Pescara, Proposta provocatoria di Di Marco su concorsi pubblici: inserire parenti nelle prove per aumentare gli occupati - Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha lanciato una proposta ironica riguardo ai concorsi pubblici, suggerendo di prevedere per statuto la presenza dei parenti nelle prove. abruzzonews24.com

Pd: "Prevediamo per Statuto la presenza dei parenti nei concorsi pubblici" - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle. abruzzoindependent.it

