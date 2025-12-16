La signora Gina perde l' auto nella bomba in viale Kennedy | i consiglieri devolvono il gettone di presenza
Durante la recente seduta del Consiglio comunale di Latina, la signora Gina ha perso l'auto a causa di un'esplosione in viale Kennedy. I consiglieri hanno deciso di devolvere il loro gettone di presenza come gesto di solidarietà, aprendo i lavori con una mozione d’ordine proposta dalla sindaca Matilde Celentano.
Un gesto di solidarietà concreto. La seduta del Consiglio comunale di Latina si apre con la mozione d'ordine della sindaca, Matilde Celentano. Ricordando che l'esplosione di una bomba presso un palazzo in viale Kennedy, a fine novembre, aveva anche gravemente danneggiato la vettura attrezzata di.
