Addio ad Adalgisa Cavina ’La Cicogna’ del cibo
Oggi pomeriggio alle 14:30 a San Lazzaro di Savena si terranno i funerali di Adalgisa Cavina, conosciuta anche come “La Cicogna”. Figura di rilievo nel panorama gastronomico bolognese, è ricordata come una delle ultime custodi della tradizione culinaria locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la cultura gastronomica della zona.
Oggi pomeriggio alle 14,30 San Lazzaro di Savena dà l’ultimo saluto ad Adalgisa Cavina, una delle ultime custodi della cultura gastronomica bolognese. Con il marito Giuseppe Gubellini aveva gestito per più di 40 anni il famoso ristorante La Cicogna, meta di generazioni di bolognesi e di tanti personaggi illustri che volevano festeggiare un compleanno o un matrimonio, una cresima o il risultato eccellente di un’azienda o di un’associazione. Il funerale di Adalgisa Cavina si terrà nella chiesa di San Luca Evangelista alla Cicogna di San Lazzaro, la frazione in cui si trovava il suo omonimo ristorante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
