Il tramonto del cibo spazzatura | l’Italia riscopre la dieta mediterranea e dice addio ai cibi ultraprocessati

L'eternità per un piatto di lenticchie. Non c'entrano né il mito di Faust né la dabbenaggine di Esaù. Il diavolo in questo caso sono i cibi ultraprocessati, quelli che la vulgata chiama cibo spazzatura: dalle bibite zuccherate agli energy drink per arrivare alle salse grasse e gli "spuntini" confezionati. Ma nell'elenco ci sono anche i cibi iperproteici e quelli finti light. Non ci credete? La parola al professor Antonio Gasbarrini che è direttore scientifico delle Fondazione Policlinico Gemelli e preside della facoltà di Medicina della Cattolica del Sacro Cuore: «Siamo stati progettati per campare in condizioni ottimali circa 110-120 anni.

