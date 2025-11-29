Grottaminarda (Avellino), 29 novembre 2025 – Adalgisa Tedesco, 97 anni, nata il 30 aprile 1928 a Grottaminarda (Avellino): le hanno rinnovato la patente pochi mesi fa. “Vado a fare la spesa, vado a trovare la famiglia di mio marito. Mica faccio le corse”. La voce di zia Ada, come la chiamano tutti, al telefono arriva briosa ma anche decisa. La sua storia ha fatto il giro d’Italia per quella patente da record e anche per i dubbi sollevati da qualcuno, dopo una serie di incidenti stradali provocati da over 65. Signora Ada, il ministro Matteo Salvini pensa a test più severi per il rinnovo della patente da una certa età in poi, e verifiche dell’udito per tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Adalgisa Tedesco, 97 anni, e la patente (rinnovata ad aprile): "Mi sento sicura. La coscienza non è questione d'età"