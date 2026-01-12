Addio all' ex ministro e presidente Imast Luigi Nicolais

È scomparso Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione durante il governo Prodi II, e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. Aveva 83 anni. La sua figura ha contribuito allo sviluppo del settore pubblico e della ricerca scientifica in Italia.

È morto all'età di 83 anni Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Cnr dal 2012 al 2016. Ingegnere chimico e docente per anni all'Università Federico II di Napoli, ricopriva la carica dal 2004 di presidente

