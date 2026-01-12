Addio all' ex ministro e presidente Imast Luigi Nicolais

Da napolitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione durante il governo Prodi II, e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. Aveva 83 anni. La sua figura ha contribuito allo sviluppo del settore pubblico e della ricerca scientifica in Italia.

È morto all'età di 83 anni Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Cnr dal 2012 al 2016. Ingegnere chimico e docente per anni all'Università Federico II di Napoli, ricopriva la carica dal 2004 di presidente e. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Morto Luigi Nicolais, ex ministro ed ex presidente del Cnr

Leggi anche: Morto Gino Nicolais, addio allo scienziato napoletano prestato alla politica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Addio a Danilo Oliva, Claudio Burlando: “Il Cap era suo figlio”; Addio a Casavola, maestro del diritto; Addio a Guarguaglini, portò Finmeccanica in Usa; Addio a Mario Dentone, malore fatale per strada.

addio ex ministro presidenteAddio all'ex ministro e presidente Imast Luigi Nicolais - È morto all'età di 83 anni Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Cnr dal 2012 al 2016. napolitoday.it

addio ex ministro presidenteAddio a Gino Nicolais, morto il Prof delle opere pubbliche: lutto nel mondo accademico e politico italiano - Morto Luigi Nicolais, professore universitario ed ex ministro, nonché Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al  2016 ... fanpage.it

addio ex ministro presidenteLutto nel mondo accademico, addio all'ex ministro Luigi Nicolais - E' morto a 83 anni Luigi Nicolais, era stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 a ... lostrillone.tv

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.