Morto Luigi Nicolais ex ministro ed ex presidente del Cnr

È deceduto a 83 anni Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II, e già presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. La sua carriera ha segnato importanti momenti nel settore pubblico e della ricerca scientifica italiana.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morto a 83 anni Luigi Nicolais, era stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. E’ stato inoltre assessore della giunta regionale della Campania con Antonio Bassolino dal 2000 al 2005 e deputato dal 2008 al 2012. Ingegnere chimico, ha insegnato all’Università Federico II di Napoli.   L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

