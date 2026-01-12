Ad Alberona torna la tradizione dei ' Foche de Sant' Antone'

Ad Alberona torna la tradizione dei ‘Foche de Sant'Antone’ sabato 17 gennaio. L’evento, che combina spettacolo e radici storiche, celebra i Fuochi di Sant’Antonio, segnando l’inizio del periodo carnevalesco. Una ricorrenza antica che unisce il senso religioso alle usanze locali, mantenendo viva una tradizione secolare e coinvolgendo la comunità in un momento di storia e cultura.

Sabato 17 gennaio ad Alberona ci saranno i ‘Foche de Sant'Antone’ (Fuochi di Sant'Antonio), un evento che unisce spettacolo e storia, coniugando le antiche usanze con il sentimento religioso e che dà il via, secondo una tradizione che si perde nella notte dei tempi, al lungo periodo del Carnevale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: I falò artistici illuminano Roseto Valfortore: tornano i 'foche de Sant'Antone' Leggi anche: Torna il tradizione le appuntamento de la Venuta dei Magi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ALBERONA CARNEVALE “I Foche de Sant’Antone”: Alberona inaugura il Carnevale - Sabato 17 gennaio Alberona celebra i Foche de Sant'Antone (Fuochi di Sant'Antonio), una festa che unisce tradizione, spettacolo e religiosità ... statoquotidiano.it

“I Foche de Sant'Antone”: tra fiamme, sapori e musica, Alberona racconta la sua storia - Sono in programma sabato 17 gennaio, ad Alberona, i Foche de Sant'Antone (Fuochi di Sant'Antonio), un evento che unisce spettacolo e storia, coniugando le antiche usanze con il sentimento religioso e ... foggiacittaaperta.it

