I falò artistici illuminano Roseto Valfortore | tornano i ' foche de Sant' Antone'

A Roseto Valfortore, sabato 17 gennaio, tornano i Fuochi di Sant’Antonio Abate, un evento tradizionale molto sentito. I falò artistici illuminano il paese, richiamando la comunità e mantenendo viva una tradizione radicata nella storia locale. Questa celebrazione rappresenta un momento di identità culturale, unendo spiritualità e festa popolare in un’atmosfera autentica e condivisa.

Roseto Valfortore si prepara a vivere una delle notti più attese e identitarie dell'anno. Sabato 17 gennaio tornano i Fuochi di Sant'Antonio Abate, un evento profondamente radicato nella storia e nella devozione popolare, capace di unire spiritualità, tradizione contadina e festa collettiva.

