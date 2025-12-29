Torna il tradizione le appuntamento de la Venuta dei Magi

Il 29 dicembre 2025, a Sansepolcro, torna l’appuntamento tradizionale con la Venuta dei Magi. Un evento che unisce spettacolo e solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione per condividere momenti di cultura e impegno sociale nel centro storico della città. La manifestazione rappresenta una tradizione radicata che rinnova il suo ruolo di punto di incontro e di valorizzazione delle tradizioni locali.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – : spettacolo e solidarietà nel cuore d i Sansepolcro. Il 6 gennaio 2026 Sansepolcro rinnova uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi del periodo natalizio con La Venuta dei Magi, evento simbolico che unisce tradizione storica, partecipazione cittadina e solidarietà. La manifestazione è organizzata dall'Associazione "Alla Corte de' Medici", con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sansepolcro. Il programma prenderà avvio alle ore 16:45, con la partenza del corteo storico da Porta Romana. I figuranti raggiungeranno la Cattedrale di Sansepolcro dove si terrà la benedizione dei presenti e un momento particolarmente significativo dedicato al riconoscimento dell'impegno nel volontariato, con la consegna di targhe di ringraziamento ad associazioni che si distinguono per il loro contributo alla comunità locale.

