Abusi sessuali sul nipotino pakistano condannato a 16 anni
Un uomo pakistano è stato condannato a 16 anni di reclusione per abusi sessuali sul nipotino. La sentenza include anche il obbligo di versare una provvisionale di 30.000 euro alla famiglia della vittima, che si era costituita parte civile. Questa decisione riflette l'importanza di tutelare i minori e garantire giustizia in casi di abusi.
L'imputato inoltre dovrà versare una provvisionale di 30.000 euro alla famiglia del bambino che si era costituita parte civile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Abusi sessuali sul chierichetto, condannato a 10 anni il parroco di Finale Ligure
Leggi anche: Abusi sessuali su tre studenti a scuola e durante le lezioni private: prof condannato a 8 anni
Abusi sessuali sul nipotino, zio condannato a 16 anni in rito abbreviato.
Abusi sessuali sul nipotino, zio condannato a 16 anni in rito abbreviato - Condannato a Firenze a 16 anni di reclusione, in rito abbreviato, un 32enne del Pakistan, accusato di violenza sessuale ... notizie.tiscali.it
@lanuovasardegna Non uno, ma cinque. I casi di abusi sessuali commessi nel Collegio serafico dei frati francescani conventuali a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 sono di più dell’unico sinora conosciuto. Uno solo sarebbe, invece, il responsabile che attende di c - facebook.com facebook
La Chiesa cattolica spagnola risarcirà le vittime di abusi sessuali x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.