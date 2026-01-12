Abusi sessuali sul nipotino pakistano condannato a 16 anni

Un uomo pakistano è stato condannato a 16 anni di reclusione per abusi sessuali sul nipotino. La sentenza include anche il obbligo di versare una provvisionale di 30.000 euro alla famiglia della vittima, che si era costituita parte civile. Questa decisione riflette l'importanza di tutelare i minori e garantire giustizia in casi di abusi.

