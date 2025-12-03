Abusi sessuali su tre studenti a scuola e durante le lezioni private | prof condannato a 8 anni

FERMO Pena confermata a 8 anni di reclusione per abusi sessuali su minori. La Corte d?Appello di Ancona ha mantenuto lo stesso orientamento del primo grado di giudizio, ritenendo colpevole. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Abusi sessuali su tre studenti a scuola e durante le lezioni private: prof condannato a 8 anni

