Abusi sessuali sul chierichetto condannato a 10 anni il parroco di Finale Ligure

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato condannato a 10 anni di reclusione padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure (Savona) ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, a processo per il reato di violenza sessuale su un ex chierichetto minorenne. Si tratta della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Savona. Il religioso era stato arrestato dai carabinieri del capoluogo ligure nell’agosto del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

abusi sessuali sul chierichetto condannato a 10 anni il parroco di finale ligure

© Feedpress.me - Abusi sessuali sul chierichetto, condannato a 10 anni il parroco di Finale Ligure

Scopri altri approfondimenti

abusi sessuali chierichetto condannatoAbusi sessuali su un chierichetto minorenne in cambio di regali, don Andrea Melis condannato a 10 anni - Condannato a 10 anni don Andrea Melis, sacerdote savonese accusato di abusi sessuali su un chierichetto minorenne ... Secondo fanpage.it

abusi sessuali chierichetto condannatoPadre Andrea Melis condannato a 10 anni per abusi sessuali su minore - E’ stato condannato a dieci anni di reclusione padre Andrea Melis, ex presidente della Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie della Liguria, ex parroco di Finale Ligure ed ex ... Lo riporta ligurianotizie.it

abusi sessuali chierichetto condannatoAbusi sessuali sul chierichetto, condannato a 10 anni il parroco di Finale Ligure - E’ stato condannato a 10 anni di reclusione padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure (Sv) ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, a processo per il reato di violenza sessuale ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Abusi Sessuali Chierichetto Condannato