Abusi sessuali sul chierichetto condannato a 10 anni il parroco di Finale Ligure
E’ stato condannato a 10 anni di reclusione padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure (Savona) ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, a processo per il reato di violenza sessuale su un ex chierichetto minorenne. Si tratta della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Savona. Il religioso era stato arrestato dai carabinieri del capoluogo ligure nell’agosto del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Abusi sessuali nella chiesa, oltre 4mila vittime e mille casi impuniti. «La trappola degli sportelli della Cei» Vai su X
Papa Leone XIV incontro alcune vittime di abusi sessuali commessi da preti che fanno riferimento a Eca (Ending Clergy Abuse), organizzazione nata negli Stati Uniti e diffusa nel mondo. Proprio negli Usa diverse diocesi stanno sborsando risarcimenti miliona - facebook.com Vai su Facebook
Abusi sessuali su un chierichetto minorenne in cambio di regali, don Andrea Melis condannato a 10 anni - Condannato a 10 anni don Andrea Melis, sacerdote savonese accusato di abusi sessuali su un chierichetto minorenne ... Secondo fanpage.it
Padre Andrea Melis condannato a 10 anni per abusi sessuali su minore - E’ stato condannato a dieci anni di reclusione padre Andrea Melis, ex presidente della Federazione delle scuole cattoliche primarie e secondarie della Liguria, ex parroco di Finale Ligure ed ex ... Lo riporta ligurianotizie.it
Abusi sessuali sul chierichetto, condannato a 10 anni il parroco di Finale Ligure - E’ stato condannato a 10 anni di reclusione padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure (Sv) ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, a processo per il reato di violenza sessuale ... Scrive msn.com