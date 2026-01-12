Abu Mazen ricoverato d’urgenza mistero sulle condizioni di salute del presidente dell’Anp

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Ramallah, dove si sottopone a controlli medici di routine. Le sue condizioni di salute rimangono riservate e non sono state fornite ulteriori informazioni ufficiali. La notizia ha suscitato interesse, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla sua situazione.

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si sottopone oggi a esami medici di routine presso l’ospedale consultivo di Ramallah. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale palestinese “Wafa”, precisando che si tratta di controlli programmati e non legati a un’emergenza sanitaria. Il presidente, noto anche come Abu Mazen, ha 90 anni, essendo nato il 26 marzo 1935. Nelle stesse ore, alcune segnalazioni diffuse su canali social e piattaforme Telegram hanno parlato di un presunto trasferimento d’urgenza del capo dell’Autorità nazionale palestinese in ospedale. Tali ricostruzioni non trovano riscontro nelle comunicazioni ufficiali e non sono state confermate da fonti istituzionali palestinesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Abu Mazen ricoverato d’urgenza, mistero sulle condizioni di salute del presidente dell’Anp Leggi anche: Abu Mazen a Roma, il presidente dell'Anp arriva ad Atreju accolto da Meloni Leggi anche: Abu Mazen ricoverato d’urgenza: cosa succede La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Abu Mazen ricoverato, il leader palestinese in ospedale: il giallo tra ricovero d’urgenza e controlli di routine - Il leader palestinese, 90 anni, è ricoverato all’ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in ... msn.com

Media: «Abu Mazen ricoverato d’urgenza a Ramallah» - Per l'agenzia di stampa palestinese Wafa, il presidente dell'Anp, 90 anni, si starebbe sottoponendo a «controlli medici» ... msn.com

Mistero sulle condizioni di Abu Mazen: “Ricoverato d’urgenza”, “No, esami di routine” x.com

