Abu Mazen ricoverato d’urgenza | cosa succede

Il presidente dell’Autorità palestinese, Abu Mazen, di 90 anni, è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Ramallah. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La sua situazione rappresenta un momento di incertezza per la leadership palestinese, in un contesto di tensioni e instabilità nella regione.

Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen, 90 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ramallah. Lo riportano i media palestinesi secondo i quali il leader sarebbe stato ricoverato all'Istishari Arab Hospital. Secondo Wafa, l'agenzia di stampa dell'Autorità Palestinese, Abu Mazen si è sottoposto a esami di routine e non sarebbe stato trasportato d'urgenza come inizialmente diffuso dall'agenzia di stampa saudita Asharq News. Abu Mazen ricoverato, il leader palestinese in ospedale: il giallo tra ricovero d'urgenza e controlli di routine - Il leader palestinese, 90 anni, è ricoverato all'ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in ... msn.com

