Abu Mazen ricoverato d’urgenza | cosa succede

Da thesocialpost.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’Autorità palestinese, Abu Mazen, di 90 anni, è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Ramallah. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La sua situazione rappresenta un momento di incertezza per la leadership palestinese, in un contesto di tensioni e instabilità nella regione.

Il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, 90 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Ramallah. Lo riportano i media palestinesi secondo i quali il leader sarebbe stato ricoverato all’Istishari Arab Hospital. Secondo  Wafa, l’agenzia di stampa dell’Autorità Palestinese, Abu Mazen si è sottoposto a esami di routine e non sarebbe stato trasportato d’urgenza come inizialmente diffuso dall’agenzia di stampa saudita  Asharq News. L'articolo proviene da The Social Post. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

abu mazen ricoverato d8217urgenza cosa succede

© Thesocialpost.it - Abu Mazen ricoverato d’urgenza: cosa succede

Leggi anche: Abu Mazen da Mattarella e Meloni

Leggi anche: Abu Mazen: '2 popoli 2 Stati' unica via

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

abu mazen ricoverato d8217urgenzaAbu Mazen ricoverato, il leader palestinese in ospedale: il giallo tra ricovero d’urgenza e controlli di routine - Il leader palestinese, 90 anni, è ricoverato all’ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.