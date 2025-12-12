Abu Mazen a Roma il presidente dell' Anp arriva ad Atreju accolto da Meloni

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, è arrivato a Roma e ha partecipato all’evento Atreju, incontrando e accogliendo con calore la premier Giorgia Meloni. L'incontro tra le due figure di rilievo internazionale ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Italia e Palestina, in un contesto di dialogo e cooperazione.

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen arriva ad Atreju, accolto da Giorgia Meloni con un abbraccio. Nel pomeriggio la presidente del Consiglio aveva ricevuto il presidente dell’Autorità nazionale palestinese a Palazzo Chigi. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Abu Mazen a Roma, il presidente dell'Anp arriva ad Atreju accolto da Meloni - (LaPresse) Il presidente dell’autorità nazionale palestinese Abu Mazen arriva ad Atreju, accolto da Giorgia Meloni con un abbraccio. stream24.ilsole24ore.com Meloni accoglie Abu Mazen a Palazzo Chigi, poi insieme ad Atreju - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'autorità palestinese Abu ... notizie.tiscali.it Mazen Kerbaj racconta GAZA ATTRAVERSO LO SCHERMO e suona da Zazie nel metro a Roma. - facebook.com facebook “Atreju”, la destra si riunisce a Castel Sant’Angelo. Ci sarà anche il leader palestinese Abu Mazen ift.tt/VZIj1E3 x.com © Lapresse.it - Abu Mazen a Roma, il presidente dell'Anp arriva ad Atreju accolto da Meloni

Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju

Video Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju Video Meloni accoglie Abu Mazen ad Atreju