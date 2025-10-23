Sottoscritto in Prefettura il protocollo d' intesa provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro
ANCONA – Nella mattinata odierna, in Prefettura, è stato sottoscritto il protocollo provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, fortemente voluto dal Prefetto Maurizio Valiante, con il coinvolgimento dei principali Enti e attori, pubblici e privati, del territorio che a vario titolo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Legalità e sicurezza nei locali padovani Firmato oggi in Prefettura il nuovo Protocollo per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo nei pubblici esercizi. APPE Padova, rappresentata dal vicepresidente Vincenzo Allegra, ha sottoscritto l’accordo ins - facebook.com Vai su Facebook
Foggia, sottoscritto protocollo d'intesa per prevenire gli atti di violenza verso gli operatori sanitari #POLICLINICORIUNITI #POLIZIA #CASASOLLIEVO #PREFETTO #ASLFOGGIA https://tinyurl.com/275zr8ly - X Vai su X
Nuova sede per la Prefettura di Isernia, protocollo d’intesa con Agenzia del Demanio e Ministero dell’Interno - ] ... Si legge su ecoaltomolise.net
Isernia, nuova sede della Prefettura: il 24 ottobre la firma del Protocollo d’Intesa - Un passo concreto verso la realizzazione del nuovo Palazzo del Governo di Isernia. molisenetwork.net scrive
Controllo di vicinato, Prefettura di Potenza sottoscrive protocollo con Moliterno e Sarconi - Si aggiungono i comuni di Moliterno e Sarconi per responsabilizzare i cittadini nel controllo urbano. Riporta trmtv.it