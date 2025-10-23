Sottoscritto in Prefettura il protocollo d' intesa provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro

ANCONA – Nella mattinata odierna, in Prefettura, è stato sottoscritto il protocollo provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, fortemente voluto dal Prefetto Maurizio Valiante, con il coinvolgimento dei principali Enti e attori, pubblici e privati, del territorio che a vario titolo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it