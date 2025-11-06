Sottoscritto da Cia in Prefettura il protocollo antiusura
Anche Cia Padova ha aderito al protocollo di legalità regionale contro l'usura sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto e le associazioni di categoria. La firma questa mattina, 6 novembre, a piazza Antenore.«Il protocollo antiusura firmato stamane in Prefettura rappresenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
