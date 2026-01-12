A Rimini in centinaia in piazza per la libertà del popolo iraniano | No alla dittatura
Domenica 11 gennaio, circa cento persone si sono riunite in piazza Cavour a Rimini per una manifestazione a sostegno della libertà in Iran. Organizzata in breve tempo, l’evento ha visto cittadini e membri della comunità locale uniti con cartelli e slogan contro la dittatura iraniana. L’iniziativa ha rappresentato un momento di vicinanza e solidarietà, sottolineando l’importanza di sostenere i diritti umani e la libertà nel contesto internazionale.
“Libertà per l’Iran” e “No alla dittatura”. Con queste parole si è conclusa la manifestazione che si è svolta domenica (11 gennaio) in piazza Cavour a Rimini, organizzata in sole 24 ore, e che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, tra cittadini riminesi e membri della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
