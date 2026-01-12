A Presente Prossimo sguardi sulla narrativa con quattro autori

Il Festival Presente Prossimo sguardi sulla narrativa prosegue a Rovetta, con un incontro venerdì 16 gennaio. L’autore Davide Longo inaugura la seconda parte, seguito da Antonio Franchini, Matteo Nucci e Maria Grazia Calandrone. Un’occasione per approfondire temi e prospettive della narrativa contemporanea, in un contesto intimo e stimolante. L’evento offre un momento di confronto tra autori e pubblico, contribuendo ad arricchire il panorama culturale della regione.

Presente Prossimo: Dario Voltolini ad Alzano Lombardo - Il festival letterario Presente Prossimo, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana, prosegue il suo percorso dedicato alle migliori voci della narrativa italiana ... bergamonews.it

“Presente Prossimo”, a Vertova incontro con Elisabetta Rasy - Sabato 22 novembre 2025 alle 18 al Centro Culturale “Giovanni Testori” Ex Convento, Via Convento, 10 a Vertova si terrà un incontro con Elisabetta Rasy. bergamonews.it

Cosa accadde realmente tra Riccardo III ed Elisabetta di York

Le più bella collaborazione di Guè sarà quella presente nel suo prossimo disco: il rapper ha infatti deciso di portare all'interno del suo album la figlia Celine, quattro anni, presente nel brano "Loquito". #Guè #Celine - facebook.com facebook

