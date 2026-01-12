A Presente Prossimo sguardi sulla narrativa con quattro autori

Il Festival Presente Prossimo sguardi sulla narrativa prosegue a Rovetta, con un incontro venerdì 16 gennaio. L’autore Davide Longo inaugura la seconda parte, seguito da Antonio Franchini, Matteo Nucci e Maria Grazia Calandrone. Un’occasione per approfondire temi e prospettive della narrativa contemporanea, in un contesto intimo e stimolante. L’evento offre un momento di confronto tra autori e pubblico, contribuendo ad arricchire il panorama culturale della regione.

IL FESTIVAL. Venerdì 16 gennaio a Rovetta lo scrittore Davide Longo apre la seconda parte. Seguiranno Antonio Franchini, Matteo Nucci e Maria Grazia Calandrone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

