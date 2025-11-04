Il teatro nascosto | quattro sguardi sul cuore di Bergamo
Il Fondo patrimoniale Bergamondo, attivo alla Fondazione della Comunità Bergamasca per sostenere e valorizzare progetti culturali volti a diffondere nel mondo l’identità bergamasca, presenta il nuovo ciclo di incontri “Il teatro nascosto”, ideato da Marco Rota di Teatroviaggio. A partire da giovedì 6 novembre 2025, alle 17, nella sede della Fondazione in via F. Crispi 2C a Bergamo, prende avvio una rassegna di quattro appuntamenti dedicati a chi, nel corso degli anni, ha contribuito a mantenere vivo l’amore per il teatro, esplorandone le forme più intime, autentiche e lontane dalla spettacolarizzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
