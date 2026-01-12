A Courmayeur l’Italia Polo Challenge 2026 Team Fieracavalli grande trionfo sulla neve

A Courmayeur si è conclusa l’edizione 2026 dell’Italia Polo Challenge, evento che ha visto il successo del Team Fieracavalli, che ha ottenuto una vittoria per 7-5 contro il Team Grand Hotel Royal & Golf. La competizione si è svolta sulla neve, offrendo un contesto suggestivo e unico per questa disciplina. Un appuntamento che conferma l’interesse crescente per il polo in Italia e la sua capacità di adattarsi a ambientazioni diverse.

Conclusa a Courmayeur Italia Polo Challenge 2026 con il trionfo del Team Fieracavalli per 7-5 sul Team Grand Hotel Royal & Golf. Per il terzo posto ha prevalso per 5-4 ai rigori il Team Ram su quello di casa, Team Courmayeur. La squadra vincitrice era alla sua prima partecipazione e Fieracavalli -notoriamente la più grande rassegna del settore equestre in Europa- è a sua volta sede di una tappa di questo torneo. Italian Polo Challenge, gestito da The Chukker Company, ha fatto il pienone di pubblico grazie alla assai glamour lounge a bordo campo. Nella finale, già dopo il primo chukker (tempo) il punteggio era di 3-2 per Fieracavalli, con una tripletta dell’argentino Rattagan e, in campo avverso, con una doppietta di Maleitzke. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

