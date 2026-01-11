Italia Polo Challenge trionfo di Fieracavalli a Courmayeur

Si è conclusa a Courmayeur la prima tappa dell’Italia Polo Challenge 2026, con la vittoria di Fieracavalli. L’evento ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni, offrendo un’occasione di confronto e crescita nel mondo del polo. La competizione ha sottolineato l’interesse crescente per questo sport in Italia, confermando Courmayeur come sede importante per manifestazioni di livello nazionale.

Si è chiusa con il trionfo di Fieracavalli la prima tappa dell'Italia Polo Challenge 2026, disputata a Courmayeur. La squadra veronese, alla sua prima partecipazione al torneo, ha superato 7-5 il Grand Hotel Royal e Golf in una finale – spiga una nota – intensa e spettacolare. Il francese Clement Delfosse è stato premiato come miglior giocatore, mentre la tedesca Arlett Heinemann, prima donna a guidare un team nell'IPC, ha ricevuto il riconoscimento come migliore "amateur". Nella finale per il terzo posto Ram ha avuto la meglio su Courmayeur ai rigori per 5-4, dopo un 4-4 nei tempi regolamentari.

