Courmayeur | torna Italia Polo Challenge show internazionale su neve

A Courmayeur torna Italia Polo Challenge, l’evento internazionale di polo su neve organizzato da The Chukker Company. Dopo il successo della prima edizione, questa competizione rappresenta il primo appuntamento del circuito 2026 di Snow Polo Arena, offrendo agli appassionati un’occasione per vivere uno sport di tradizione in un contesto alpino unico.

Roma, 5 gen. (askanews) – Dopo il successo della prima edizione, torna a Courmayeur Italia Polo Challenge, primo appuntamento del circuito 2026 di Snow Polo Arena, ideato e organizzato da The Chukker Company. Da mercoledì 7 a sabato 10 gennaio, si legge in una nota, la località ai piedi del Monte Bianco ospiterà quattro giorni di grande spettacolo sportivo sul campo sportivo di Entrèves. L’evento, supportato dal MASAF-Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal Comune di Courmayeur e con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri, vedrà in campo sei squadre composte da tre giocatori ciascuna, secondo il format dell’Arena Polo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

