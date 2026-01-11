Stefano Cori analizza il ruolo di Zielinski nell'Inter sotto la guida di Cristian Chivu, evidenziando un dato significativo sulla sua presenza in squadra. La sua continuità in campo conferma l'importanza crescente del centrocampista polacco nel progetto tecnico dei nerazzurri, sottolineando un processo di consolidamento e fiducia da parte dello staff e della società.

di Stefano Cori Zielinski sempre più al centro dell’Inter guidata da Cristian Chivu, il dato sulla titolarità del polacco. L’attesa per il fischio d’inizio di Inter-Napoli sta per terminare e, tra i tanti temi che animano la vigilia, uno spicca su tutti: l’ascesa inarrestabile di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, mezzala dotata di una tecnica sopraffina e di una rara capacità di calciare con entrambi i piedi, è diventato ormai un pilastro fondamentale nello scacchiere tattico di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, ex difensore leggendario che ha fatto della grinta e della disciplina il suo marchio di fabbrica in panchina, sembra non poter più rinunciare all’equilibrio e alla classe del classe ’94. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski, sempre più importante per Chivu: c’è un dato che lo conferma

Leggi anche: Zielinski a Mediaset: «Successo importante, ma si può fare di più. Chivu? Sta facendo qualcosa di fantastico»

Leggi anche: Zielinski gol a Verona, il retroscena: lo schema di Palombo che all'inizio Chivu non voleva...

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zielinski visto dalla Polonia: "Con Chivu la sua miglior versione. Ziolkowski, che evoluzione!" - Volto e conduttore della tv polacca, per Canal + Poland, Michal Kornacki fa il punto per Tuttomercatoweb. tuttomercatoweb.com