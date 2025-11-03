Zielinski gol a Verona il retroscena | lo schema di Palombo che all' inizio Chivu non voleva

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collaboratore del tecnico nerazzurro e i match analyst coordinati da Filippo Lorenzon avevano studiato una falla nel Verona: un solo test in allenamento, poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Verona-Inter, Chivu: "Gol di Zielinski? Non volevo fare quello schema". VIDEO - L'Inter vince a Verona grazie anche a un bellissimo gol di Zielinski: tiro al volo direttamente da calcio d'angolo battuto arretrato da Calhanoglu. sport.sky.it scrive

zielinski gol verona retroscenaVideo Gol Highlights di Verona – Inter 1-2 Serie A 10° Giornata - 2: decide un autorete di Frese al 94° che permette all'Inter di passare in extremis. Scrive stadiosport.it

zielinski gol verona retroscenaVerona-Inter, che magia di Zielinski: schema e gol al volo - L'Inter sblocca così la complicatissima trasferta di Verona: calcio d'angolo di Calhanoglu, schema studiato e gran tiro al volo di Zielinski di piatto. Scrive sport.sky.it

