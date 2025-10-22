Inter News 24 Zielinski, centrocampista dell’Inter è stato protagonista di un’ottima prestazione contro l’Union SG. Le sue parole in conferenza stampa. Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’ Inter, ha analizzato ai microfoni di SportMediaset il successo in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Il giocatore ha riconosciuto le difficoltà iniziali, spiegando come la squadra abbia reagito con carattere dopo un avvio complicato. Secondo Zielinski, la Beneamata ha mostrato qualità e compattezza, pur dovendo migliorare nella gestione delle palle inattive e nell’approccio ai primi minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski a Mediaset: «Successo importante, ma si può fare di più. Chivu? Sta facendo qualcosa di fantastico»