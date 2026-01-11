Zelig 30 torna su Canale 5 per celebrare i suoi 30 anni di messa in onda. L’edizione straordinaria, ideata da Gino e Michele con Giancarlo Bozzo, rinnova la tradizione del programma comico più longevo della televisione italiana. La trasmissione offrirà un mix di spettacoli, risate e performance di artisti noti, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama dello spettacolo televisivo italiano.

Zelig torna in tv con un’edizione straordinaria per festeggiare i suoi 30 anni. Firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, il programma comico è il più longevo della tv italiana. Scopriamo insieme chi saranno i conduttori, il cast e quando andrà in onda in tv. Zelig 30: conduttori e quando in tv. Era il 1996 quando su Italia 1 andò in onda la prima puntata di ‘ Buon Compleanno Zelig – Dieci Anni di Risate ‘. Lo show omaggiava i 10 anni di attività dell’omonimo locale-cabaret milanese situato in viale Monza 140. Da allora, il programma comico più longevo della tv ha collezionato 150 puntate in prima serata e 120 in seconda serata, per un totale di oltre 500 ore di registrazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Zelig 30 torna su Canale 5: quando in tv, cast e conduttori dell’edizione straordinaria

Leggi anche: ZELIG TORNA SU CANALE 5: UN CAST RICCHISSIMO PER LA FESTA DEI 30 ANNI DELLO SHOW

Leggi anche: Zelig on 23 novembre su Italia 1: novità conduttori e cast di comici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; Zelig, 'trent'anni di risate e nessuna censura'; Zelig torna su Canale 5 per festeggiare i 30 anni: il commento di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io».

Zelig 30 torna su Canale 5: quando in tv, cast e conduttori dell’edizione straordinaria - Zelig 30 torna su Canale 5: quando in tv, cast e conduttori dell'edizione straordinaria che vedrà gli storici comici del programma. superguidatv.it

"Zelig" compie 30 anni e torna su Canale 5 con i comici che hanno fatto la storia - Nato nel 1996, "Zelig" è il programma comico più longevo in Italia: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. tgcom24.mediaset.it