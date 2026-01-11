ZELIG TORNA SU CANALE 5 | UN CAST RICCHISSIMO PER LA FESTA DEI 30 ANNI DELLO SHOW

Zelig torna su Canale 5 con un evento speciale dedicato ai suoi 30 anni. Il celebre show, ideato da Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, conferma la sua lunga presenza nel panorama televisivo italiano. Per questa occasione, il cast sarà particolarmente ricco, offrendo una serata che celebra la storia e la tradizione del programma, punto di riferimento per il cabaret e l’intrattenimento nazionale.

Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato  Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia i suoi primi trent’anni con l’evento speciale “ Zelig 30 ”. Quattro puntate,  da lunedì 12 gennaio 2026, in  prima serata  su  Canale 5, con al timone la storica coppia formata da  Claudio Bisio  e  Vanessa Incontrada.   Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola  prima puntata   Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona. Insieme a loro, dallo Studio 20 di Cologno Monzese, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, che ruoteranno nel corso delle puntate, tra cui  Max Angioni,  Enrico Bertolino, il duo  Manera  e  Penoni,  Marco Della Noce,  Paolo Labati, i  Senso D’Oppio,  Marta e Gianluca,  Francesco Migliazza, Virgigno Peppe Iodice  e  Samaritani. 🔗 Leggi su Bubinoblog

