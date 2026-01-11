ZELIG TORNA SU CANALE 5 | UN CAST RICCHISSIMO PER LA FESTA DEI 30 ANNI DELLO SHOW

Zelig torna su Canale 5 con un evento speciale dedicato ai suoi 30 anni. Il celebre show, ideato da Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, conferma la sua lunga presenza nel panorama televisivo italiano. Per questa occasione, il cast sarà particolarmente ricco, offrendo una serata che celebra la storia e la tradizione del programma, punto di riferimento per il cabaret e l’intrattenimento nazionale.

Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia i suoi primi trent’anni con l’evento speciale “ Zelig 30 ”. Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona. Insieme a loro, dallo Studio 20 di Cologno Monzese, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, che ruoteranno nel corso delle puntate, tra cui Max Angioni, Enrico Bertolino, il duo Manera e Penoni, Marco Della Noce, Paolo Labati, i Senso D’Oppio, Marta e Gianluca, Francesco Migliazza, Virgigno Peppe Iodice e Samaritani. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ZELIG TORNA SU CANALE 5: UN CAST RICCHISSIMO PER LA FESTA DEI 30 ANNI DELLO SHOW Leggi anche: Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show Leggi anche: Zelig compie 30 anni: ritorno in grande stile su Canale 5 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; Zelig torna su Canale 5 per festeggiare i 30 anni: il commento di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada; Zelig: Zelig: da lunedì 12 gennaio, su Canale 5 Video; Zelig, 'trent'anni di risate e nessuna censura'. "Zelig" compie 30 anni e torna su Canale 5 con i comici che hanno fatto la storia - Nato nel 1996, "Zelig" è il programma comico più longevo in Italia: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. tgcom24.mediaset.it

Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show - Zelig torna su Canale 5 con Zelig 30, da lunedì 12 gennaio 2026 per quattro puntate. davidemaggio.it

Zelig celebra 30 anni: il ritorno storico su Canale 5 con Bisio e Incontrada - Con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e la direzione artistica di Gino, Michele e Giancarlo Bozzo. youmovies.it

Vanessa Incontrada. Angelina Mango · Ci pensiamo domani. Manca pocoooooo lunedì 12 gennaio torna zelig 30 .. un edizione speciale per festeggiare i 30 anni di zelig .. vi aspettiamo @zeligofficial @mediasetinfinity - facebook.com facebook

#Zelig fa 30 e torna su Canale 5 con alcuni volti storici dello show Alla prima di lunedì 12 gennaio attesi Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre Raul Cremona sarà di nuovo il Mago Silvano. Conducono Bisio e Incontrada x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.