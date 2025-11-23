Zelig on 23 novembre su Italia 1 | novità conduttori e cast di comici

Il panorama dello spettacolo televisivo italiano si arricchisce con il ritorno di Zelig On, una produzione che combina comicità, talento emergente e volti consolidati del mondo dello spettacolo. La nuova edizione del programma, trasmessa su Italia 1, si presenta come una delle più attese della stagione, offrendo al pubblico una proposta di intrattenimento divertente e coinvolgente, accessibile anche in streaming tramite l’app Mediaset Infinity. Di seguito, vengono analizzati i dettagli riguardanti il cast, il format e gli ospiti che rendono questa edizione unica nel suo genere. la conduzione di Zelig On: una coppia di spicco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zelig on 23 novembre su Italia 1: novità conduttori e cast di comici

Contenuti che potrebbero interessarti

Giovane veterano di Zelig, anche Francesco Migliazza sarà dei nostri a #ZeligOn Zelig On, da domenica 23 novembre, in prima serata su #Italia1 Vai su Facebook

Zelig On, la nuova scommessa di Italia 1: sul palco le future star della risata - Italia 1 apre una finestra sui talenti emergenti con “Zelig On”, in onda da domenica 23 novembre in prima serata. Scrive quilink.it

Al fianco dei conduttori ci saranno due fuoriclasse della risata: Ale e Franz - Zelig On condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello al via oggi su Italia 1, 23 novembre 2025: gli ospiti e tutti i comici di stasera. Riporta msn.com

Zelig story: che fine hanno fatto gli storici protagonisti del programma, da Pino dei Palazzi a «papy ultras» - Prende il via da domenica 23 novembre in prima serata su Italia 1 Zelig On, condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello e Ale & Franz ... Si legge su corriere.it