WRC – Sebastien Ogier nella storia

Il francese in Arabia Saudita conquista il nono titolo mondiale. Un traguardo che lo consegna al pantheon del rallysmo. Nel deserto dell’Arabia Saudita, in una giornata destinata a rimanere scolpita nella memoria del motorsport, Sébastien Ogier ha compiuto l’ennesimo capolavoro della sua straordinaria carriera, conquistando il nono titolo mondiale issandosi ancor più in alto nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

