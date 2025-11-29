WRC – Sebastien Ogier nella storia
Il francese in Arabia Saudita conquista il nono titolo mondiale. Un traguardo che lo consegna al pantheon del rallysmo. Nel deserto dell’Arabia Saudita, in una giornata destinata a rimanere scolpita nella memoria del motorsport, Sébastien Ogier ha compiuto l’ennesimo capolavoro della sua straordinaria carriera, conquistando il nono titolo mondiale issandosi ancor più in alto nel . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
News recenti che potrebbero piacerti
Il finale di stagione del WRC 2025 è ufficialmente iniziato! In testa troviamo la Hyundai di Ott Tanak, seguito dal contendente Toyota Sebastien Ogier e dall'ingresso speciale Ford Martins Seks! #TSOS // #WRC // #RallySaudiArabia // #Rally // #Motorsport - facebook.com Vai su Facebook
Sebastien Ogier e Vincent Landais campioni del mondo WRC 2025! - Impossibile descrivere la leggenda di Sebastien Ogier che, in questi ... Scrive rallyssimo.it
Wrc, Ogier campione del mondo rally 2025: nono titolo, eguaglia il record di Loeb - Sebastien Ogier su Toyota Yaris è campione del mondo rally per la nona volta nella sua carriera. Secondo sport.sky.it
Ogier trionfa in Giappone: suo il Rally, il Super Sunday e la Power Stage - Il francese della Toyota porta a casa il massimo dei punti in palio e si avvia alla sfida finale per il titolo contro Evans, 2° davanti a Pajari ... Si legge su formulapassion.it