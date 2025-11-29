Storia e carriera di Sébastien Ogier
La carriera di Sébastien Ogier è un manuale moderno di come si costruisce un campione nel rally: non solo numeri e trofei, ma capacità di leggere il cambiamento, adattarsi a macchine e regolamenti diversi e trasformare ogni situazione in un’opportunità. Alla luce del nono titolo mondiale, Ogier si colloca a pieno titolo tra i più . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Rally, Sébastien Ogier nella storia! Nove volte campione del mondo - Sébastien Ogier ottiene in Arabia Saudita il nono titolo nel Mondiale Rally. Da oasport.it
Rally dell’Arabia Saudita 2025: Ogier conquista il 9° titolo iridato ed eguaglia Loeb - Il francese si laurea campione del mondo 2025 in Arabia Saudita ed eguaglia il record di successi nel WRC appartenente al connazionale Loeb ... Lo riporta formulapassion.it
Rally, a Ogier il nono titolo mondiale nel deserto di Jeddah: leggenda tra le leggende - Nella 'lotteria saudita', il francese batte Evans ed eguaglia il record di Loeb con un epilogo di campionato da leggenda. Scrive sport.sky.it