Storia e carriera di Sébastien Ogier

Tuttorally.news | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La carriera di Sébastien Ogier è un manuale moderno di come si costruisce un campione nel rally: non solo numeri e trofei, ma capacità di leggere il cambiamento, adattarsi a macchine e regolamenti diversi e trasformare ogni situazione in un’opportunità. Alla luce del nono titolo mondiale, Ogier si colloca a pieno titolo tra i più . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

storia carriera s233bastien ogierRally, Sébastien Ogier nella storia! Nove volte campione del mondo - Sébastien Ogier ottiene in Arabia Saudita il nono titolo nel Mondiale Rally. Da oasport.it

storia carriera s233bastien ogierRally dell’Arabia Saudita 2025: Ogier conquista il 9° titolo iridato ed eguaglia Loeb - Il francese si laurea campione del mondo 2025 in Arabia Saudita ed eguaglia il record di successi nel WRC appartenente al connazionale Loeb ... Lo riporta formulapassion.it

storia carriera s233bastien ogierRally, a Ogier il nono titolo mondiale nel deserto di Jeddah: leggenda tra le leggende - Nella 'lotteria saudita', il francese batte Evans ed eguaglia il record di Loeb con un epilogo di campionato da leggenda. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Carriera S233bastien Ogier