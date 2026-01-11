Vuelle | prima domina poi soffre e alla fine vince col brivido per 95-90

La Vuelle affronta una partita intensa a Ruvo di Puglia, partendo con un vantaggio di 15 punti. Nel corso della gara, la squadra subisce una fase di difficoltà, ma riesce a reagire negli ultimi minuti, conquistando una vittoria per 95-90. Una sfida caratterizzata da alti e bassi, culminata con un risultato di misura che sottolinea l’importanza della resilienza e della determinazione.

Ruvo di Puglia 11 gennaio 2026 - Sembrava una bella cavalcata nelle campagne dell'entroterra barese, con la Vuelle subito avanti anche di 15 punti. Invece alla fine un match facile è diventato improvvisamente difficile e la formazione di Leka la spunta per 90 a 95 al termine di una volatona. Un finale sofferenza dove per la prima volta il tecnico marchigiano schiera negli ultimi minuti il play Felder. Un onore che non gli era mai stato concesso. E Felder alla fine, tra strafalcioni e cose buone, mette dentro un'entrata molto pesante che ridà un po' di fiato ai compagni, perché Ruvo di Puglia era tornata sotto di un solo punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

