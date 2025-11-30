Pazza Spal vittoria col brivido Altalena di emozioni fino al 95’ La risolve Carbonaro al fotofinish
sanpaimola 2 spal 3 SANPAIMOLA (4-3-2-1): Cortesi; Sorghini (93’ Curella), El Abbassi (72’ Filippi), Alberani, Landini; Fusari, Ferretti (36’ Correnti), Guidi (82’ Turrini); Bugani; Zannoni, Pelliconi. All. Gallamini. SPAL (4-2-3-1): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Casella (67’ Mambelli), Mazzali; Mazza L., Prezzabile (76’ Piccioni); Senigagliesi, Malivojevic (85’ Gaetani), Carbonaro (90’ Stoskovic); Cozzari. All. Di Benedetto. Arbitro: Biandronni di Forlì Marcatori: p.t. 5’Cozzari, 11’ Pelliconi, 46’ Cozzari; s.t. 39’ Filippi, 43’ Carbonaro. Note: espulsi i due tecnici Di Benedetto e Gallamini. Ammoniti Iglio, Casella, Mazza, Malivojevic, El Abbassi e Turrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net