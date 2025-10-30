Le due facce di Sinner a Parigi Prima soffre poi domina Cerundolo
Un altro record. Per la prima volta Jannik Sinner si qualifica per i quarti all’Atp1000 di Parigi. Ma è stata una serata sofferta e l’altoatesino ha dovuto sudare parecchio per superare l’argentino Fran cesco Cerundolo. Nel primo set Sinner è sembrato in difficoltà anche fisica, lui stesso alla fine della partita ha ammesso di non essere proprio fresco e che “l’unica cosa che conta adesso è recuperare le energie fisiche in vista del match di domani”. Comntro Cerundolo a Roma era successa la stessa cosa, con Sinner in difficoltà nel primo set e poi assoluto dominatore, ma adesso nelle gambe del numero due al mondo c’è la stanchezza dei tanti tornei disputati in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it
