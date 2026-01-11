Nella 6ª giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile, Macerata ha conquistato una vittoria al tie-break contro Omag MT San Giovanni in Marignano. La partita si è svolta al Palacervia, offrendo un confronto equilibrato tra le due squadre. Risultato importante per la classifica, con punti fondamentali in palio per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Punti pesanti si sono giocati questa sera al Palacervia tra la Omag MT San Giovanni in Marignano e la CBF Balducci Macerata, anticipo valido per la 6ª giornata del girone di ritorno della Serie A1 di volley femminile. Un confronto che si è concretizzato in un momento significativo del campionato. Per la Omag MT è stato l’inizio di una serie di impegni ravvicinati che richiederanno continuità di attenzione, qualità di gioco e capacità di gestione dei momenti chiave. Le Zie hanno lavorato e stanno continuando a lavorare con grande impegno, con l’obiettivo di tradurre il percorso intrapreso in risultati utili per la classifica e di esprimere con maggiore continuità il proprio potenziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Macerata la spunta al tie-break contro la Omag MT nella 6ª giornata di ritorno di Serie A1

Leggi anche: Volley femminile, Milano la spunta al tie-break contro Bergamo nella prima di ritorno in Serie A1

Leggi anche: Volley femminile, Novara si inserisce tra Conegliano e Scandicci in Serie A1. Due tie-break smuovono la giornata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Volley femminile, Macerata la spunta al tie-break contro la Omag MT nella 6ª giornata di ritorno di Serie A1 - Punti pesanti si sono giocati questa sera al Palacervia tra la Omag MT San Giovanni in Marignano e la CBF Balducci Macerata, anticipo valido per la 6ª ... oasport.it