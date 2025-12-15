Volley femminile Milano la spunta al tie-break contro Bergamo nella prima di ritorno in Serie A1

Nella prima giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile, Milano conquista la vittoria al tie-break contro Bergamo. La partita, disputata alla Choruslife Arena, ha regalato emozioni e colpi di scena, aprendo il secondo scorcio di stagione con un risultato che potrebbe influenzare la classifica e gli equilibri del campionato.

Calato il sipario sul posticipo della prima giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile tra Bergamo e la Numia Vero Volley Milano alla Choruslife Arena. Derby lombardo in cui la Vero Volley, concluso il girone d'andata al quinto posto, voleva iniziare col piglio giusto la seconda metà del campionato. La formazione di coach Stefano Lavarini affronterà poi nelle prossime settimane un tour de force, in cui sarà fondamentale fare punti. Nello stesso tempo Bergamo, che ha chiuso l'andata con un bottino di 15 punti, andava in cerca di rivincite dopo la sconfitta per 3-0 all'Opiquad Arena contro Paola Egonu e compagne.

