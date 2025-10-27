Chiamate mute | la nuova truffa che clona la tua voce con l’intelligenza artificiale

Il silenzio non sempre è innocuo. Arriva una telefonata. Nessuna voce dall’altra parte. Qualche secondo di silenzio, poi la linea cade. E si pensa sia stato un semplice errore, fastidioso, ma senza conseguenze. E invece? Per i truffatori è un’occasione d’oro. Queste “chiamate mute” sono la porta d’ingresso a un nuovo tipo di cybercrimine che sfrutta la tecnologia dell’intelligenza artificiale per clonare le voci delle vittime. Come agiscono le truffe delle telefonate mute. Dietro queste chiamate silenziose si celano software automatici, capaci di comporre e registrare migliaia di numeri ogni giorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

