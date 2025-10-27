Chiamate mute | la nuova truffa che clona la tua voce con l’intelligenza artificiale
Il silenzio non sempre è innocuo. Arriva una telefonata. Nessuna voce dall’altra parte. Qualche secondo di silenzio, poi la linea cade. E si pensa sia stato un semplice errore, fastidioso, ma senza conseguenze. E invece? Per i truffatori è un’occasione d’oro. Queste “chiamate mute” sono la porta d’ingresso a un nuovo tipo di cybercrimine che sfrutta la tecnologia dell’intelligenza artificiale per clonare le voci delle vittime. Come agiscono le truffe delle telefonate mute. Dietro queste chiamate silenziose si celano software automatici, capaci di comporre e registrare migliaia di numeri ogni giorno. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
La truffa delle chiamate mute si sta facendo sempre più avanzata nel 2025, anche per via dell'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale. https://tech.everyeye.it/notizie/2025-boom-truffe-chiamate-mute-come-sfruttano-ia-noi-835587.html?utm_medium=Soc - facebook.com Vai su Facebook
Truffe telefoniche 2025: come le chiamate mute clonano la tua voce per rubarti i soldi https://ift.tt/iaO4HzV - X Vai su X
Chiamate mute: la nuova truffa che clona la tua voce con l’intelligenza artificiale - Ecco come funzionano le chiamate mute e le strategie per difendersi dal furto vocale ... Si legge su panorama.it
Truffa delle chiamate mute: come difendersi dal furto della voce - La truffa delle chiamate mute torna: come i truffatori rubano la voce delle vittime per clonarla con l'AI. Segnala pcprofessionale.it
La nuova truffa delle chiamate mute per clonare la voce con l’AI - tech: pochi secondi di voce bastano ai truffatori per clonare l’identità delle vittime ... Segnala virgilio.it