Vittorio De Sica e Maria Mercader chi erano i genitori di Christian De Sica

Vittorio De Sica e Maria Mercader sono stati rispettivamente il padre e la madre di Christian De Sica. Vittorio De Sica, celebre regista e attore italiano, e Maria Mercader, attrice, hanno avuto un ruolo importante nella vita dell’attore e produttore. La loro relazione si è consolidata alcuni anni dopo la nascita della prima figlia, Emilia, nata da un precedente matrimonio di De Sica.

I genitori di Christian De Sica erano Vittorio De Sica e Maria Mercader, attrice con la quale il regista aveva iniziato una convivenza quattro anni dopo la nascita della primogenita Emila arrivata dal precedente matrimonio. Oggi il 75enne sarà ospite a Verissimo in onda oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5, dove presenterà il film Agata Christian – Delitto Sulle Nevi, dalle sale nel mese di febbraio. Uno dei massimi esponenti del cinema, Vittorio De Sica nasce a Sora nel 1901. Tra i padri del neorealismo e della comicità italiana ha ricevuto quattro Oscar per il Miglior Film Straniero per le pellicole dirette da lui, Sciuscià, Ladri Di Biciclette, Ieri, Oggi e Domani ed Il Giardino Dei Finzi Contini.

