Brando e Maria Rosa sono i figli di Christian De Sica e Silvia Verdone, nati rispettivamente nel 1983 e nel 1987. Figli di artisti noti nel panorama cinematografico italiano, hanno scelto percorsi diversi nel mondo professionale. La loro presenza è spesso associata alla famiglia De Sica, ma mantengono una vita privata riservata, lontana dai riflettori del pubblico e dei media.

Dal matrimonio tra Christian De Sica e Silvia Verdone celebratosi nel 1980, sono arrivati i figli Brando (1983), seguito da Maria Rosa (1987). L’attore e regista sarà ospite oggi a Verissimo in onda dalle 16 su Canale 5, dove presenterà il nuovo film Agata Christian – Delitto Sulle Nevi, da febbraio nelle sale. Tre anni dopo le nozze, la famiglia di Christian De Sica e Silvia Verdone si allarga con la nascita di Brando. Il primogenito classe 1983 ha seguito le orme del padre, debuttando da giovanissimo sul grande schermo con un piccolo ruolo in Anni 90 – Parte II (1993), A Spasso Nel Tempo (1996), Faccione, 3 (in entrambi diretto dal padre). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Brando e Maria Rosa, i figli di Christian De Sica e cosa fanno nella vita

