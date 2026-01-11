Christian De Sica chi erano i fratelli Emilia e Manuel e la scoperta delle sorelle
Christian De Sica è il più giovane tra tre fratelli: Emilia e Manuel, figli del padre Vittorio De Sica da due diverse donne, María Mercader e Giuditta Rissone. La loro storia familiare evidenzia le diverse origini e legami, offrendo uno sguardo sulla complessità delle relazioni e sulla scoperta delle sorelle di Christian.
Christian De Sica è il minore dei tre fratelli, Emilia e Manuel avuti dal padre Vittorio da due donne diverse, María Mercader e Giuditta Rissone. Oggi l’attore e regista sarà ospite dell’ultimo appuntamento settimanale con Verissimo in onda su Canale 5 a partire dalle 16. Dal primo matrimonio di Vittorio De Sica con Giuditta Rissone, sposata nel 1937, è arrivata Emilia, primogenita dell’artista. Nata nel 1938, aveva sposato l’attore Sergio Nicolai: la coppia ha avuto la figlia Giovanna. La donna si è spenta nel 2021: l’annuncio arrivava dal fratello che pubblicava su Instagram una foto in bianco e nero della sorella insieme al padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
