Christian De Sica è il più giovane tra tre fratelli: Emilia e Manuel, figli del padre Vittorio De Sica da due diverse donne, María Mercader e Giuditta Rissone. La loro storia familiare evidenzia le diverse origini e legami, offrendo uno sguardo sulla complessità delle relazioni e sulla scoperta delle sorelle di Christian.

Christian De Sica è il minore dei tre fratelli, Emilia e Manuel avuti dal padre Vittorio da due donne diverse, María Mercader e Giuditta Rissone. Oggi l’attore e regista sarà ospite dell’ultimo appuntamento settimanale con Verissimo in onda su Canale 5 a partire dalle 16. Dal primo matrimonio di Vittorio De Sica con Giuditta Rissone, sposata nel 1937, è arrivata Emilia, primogenita dell’artista. Nata nel 1938, aveva sposato l’attore Sergio Nicolai: la coppia ha avuto la figlia Giovanna. La donna si è spenta nel 2021: l’annuncio arrivava dal fratello che pubblicava su Instagram una foto in bianco e nero della sorella insieme al padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Christian De Sica, chi erano i fratelli Emilia e Manuel e la scoperta delle sorelle

Leggi anche: Christian De Sica e le sue sorelle segrete, la gag al Costanzo Show

Leggi anche: "Così ho conosciuto le mie tre sorelle...". L'esilarante racconto di Christian De Sica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Che scuola ha fatto Christian De Sica e che titolo di studio ha; Christian De Sica compie 75 anni: fu compagno di scuola di Carlo Verdone, ha lavorato come cameriere, chi è la moglie Silvia, 7 segreti; Tanti auguri a Christian De Sica, il comico dalle mille maschere. L'attore compie 75 anni; Christian De Sica: “Mio padre era bigamo, sono figlio dell’amante”.

Christian De Sica a Verissimo: età, la morte del padre Vittorio, le sorelle ritrovate, la moglie e i figli - Torna il consueto appuntamento domenicale con Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. msn.com