Vino senza alcol c’è il via libera del governo Ecco il decreto | Non è una moda ma un cambiamento di lungo periodo

Il governo ha approvato il decreto che definisce le norme per la produzione di vino senza alcol, segnando un nuovo passo nel settore. Dopo un anno di discussioni, si chiariscono le modalità per realizzare questa categoria di vini, considerata un cambiamento di lungo periodo e non una semplice tendenza. Questa regolamentazione mira a offrire alternative più salutari e rispettare le esigenze di un mercato in evoluzione.

Sono state fissate, dopo un anno di confronti e scontri, le regole per la produzione di vino dealcolato. Le ha fissate un decreto interministeriale Mef e Masaf, che per la prima volta ha definito il quadro fiscale e le accise applicabili alla produzione di vino senza alcol o a bassissima gradazione. Grazie al provvedimento, le imprese italiane – su tutte le cantine cooperative – possono iniziare a operare in questo nuovo campo avendo pari opportunità e competitività rispetto a tutti gli altri concorrenti europei. Cosa stabilisce il decreto sul vino dealcolato. Il decreto introduce definizioni specifiche che dividono in differenti categorie i produttori in base ai volumi annui – superiori o inferiori ai mille ettolitri – andando così a delineare un sistema organizzato in funzione delle dimensioni produttive. 🔗 Leggi su Open.online

