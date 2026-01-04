Pazza Idea | ecco il vino senza alcol

Pazza Idea è un progetto che ha anticipato di molto le normative italiane sul vino senza alcol. Nato a Mornico Losana, in provincia di Pavia, rappresenta un'opportunità per chi desidera gustare un vino senza alcol, rispettando le normative vigenti. Questa iniziativa testimonia l’attenzione del settore verso le nuove esigenze dei consumatori, offrendo un prodotto che coniuga tradizione e innovazione in modo sobrio e rispettoso.

Mornico Losana (Pavia) - È una ’Pazza Idea ’ quella che gli è venuta, produrre un vino dealcolato ancora prima che venisse firmato il decreto interministeriale Mef-Masaf che disciplina la produzione di questi prodotti in Italia accolto favorevolmente da Federvini. Luca Bellani, produttore di riferimento nell’Oltrepò Pavese della storica cantina Ca’ di Frara, infatti, il suo nuovo progetto è andato a crearlo in Germania, dove hanno accumulato anni di esperienza nel campo dei dealcolati. “Il mio prodotto si chiama ’Pazza idea’, ma avrei voluto chiamarlo ’Era vino’ – dice Bellani – perché non può essere definito vino, è una bevanda a base di vino che arriva dalle uve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pazza Idea: ecco il vino senza alcol Leggi anche: Vino senza alcol, c’è il via libera del governo. Ecco il decreto: «Non è una moda, ma un cambiamento di lungo periodo» Leggi anche: Vino senza alcol, c'è il via libera per produrlo anche in Italia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pazza Idea: ecco il vino senza alcol. Pazza Idea: ecco il vino senza alcol - È una ’Pazza Idea ’ quella che gli è venuta, produrre un vino dealcolato ancora prima che venisse firmato il decreto interministeriale Mef- ilgiorno.it

