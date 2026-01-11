Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 16 | 25

Viabilità Roma e Lazio del 11 gennaio 2026 alle ore 16:25: si segnalano traffico intenso sulla strada Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est, con rilento in direzione centro. Incidenti sulla Pontina e sulla via Nettunense causano code e rallentamenti. Si consiglia prudenza e attenzione al ghiaccio. Stazioni ferroviarie tra Ponte Casilino e Porta Maggiore sono chiuse per lavori, con alternative via bus. Aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della strada Roma Teramo per traffico intenso Si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro mentre nel quadrante sud della capitale incidente sulla Pontina che provoca code a tratti all'altezza di Castel Romano in direzione Latina su via Nettunense per un altro incidente si sta in coda all'altezza di Monte Savello In entrambe le direzioni di marcia sempre sulla Nettunense stavolta per traffico code tra via genio civile via del Commercio nei due sensi di marcia Consigliami prudenza alla guida prestando attenzione al ghiaccio sulle strade e ricordiamo Inoltre l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino a oggi la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che segue lo stesso corso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per domani lunedì 12 gennaio la mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

WEEKEND A ROMA: Guida alla viabilità (10-11 Gennaio) Attenzione se avete in programma spostamenti in città! Tra manifestazioni, grandi eventi sportivi e lavori infrastrutturali, sono previste diverse modifiche alla circolazione. Ecco tutto quello che c'è da - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

