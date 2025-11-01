Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento priva di particolari criticità su Gran parte delle strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che per facilitare gli spostamenti nelle giornate di oggi e domani domenica 2 novembre è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade Italia il divieto riguarda i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza Ed è attivo in fascia oraria 922 Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico per agevolare i collegamenti nel periodo tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti fino a domani domenica 2 novembre intensificata La rete delle linee bus c e raggiungono i cimiteri cittadini per maggiori dettagli consultare il sito infomobilità Punto Astral Spa rimaniamo in ambito trasporto pubblico per permettere i lavori programmati sul tratto sopraelevato della tangenziale est fino al 7 dicembre il servizio tram Sara sospeso e sostituito da busse che seguiranno gli stessi per con Daniele Sirio e altre ipomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
