Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 15 | 25

La viabilità nella regione Lazio al 11 gennaio 2026 alle 15:25 presenta alcune criticità, tra cui la chiusura della strada provinciale Polense al km 33800 per un cedimento del manto stradale. Resta invece risolta l’incidente sulla Pontina al km 19. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tappeto stradale, in particolare al ghiaccio, e di rispettare l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla Pontina al km 19 traffico regolare tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione Roma invece è ancora chiusa la strada provinciale polense al km 33800 altezza via gallicanense In entrambe le direzioni a seguito di un cedimento del manto stradale per il resto la circolazione si mantiene scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione consigliamo Comunque alla guida prestando attenzione al ghiaccio sulle strade e ricordiamo Inoltre l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo infine novità per il trasporto pubblico locale Attiva infatti la rete regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive due unità di rete udr Valle del Sacco e u DR5 Valle dell'aniene i dettagli sono consultabili sul sito di Astral dedicato al unità di rete da Martina Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 15:25

