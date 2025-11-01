Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le notizie sul traffico sulla Roma Teramo code a tratti per traffico intenso tra il bivio per il raccordo anulare Castel Madama in direzione Teramo sempre sulla Roma Teramo ma nel tratto Urbano si sta in coda all'altezza di Portonaccio in direzione tangenziale est sulla Roma Napoli un veicolo in panne è la causa dei rallentamenti all'altezza di Valmontone in direzione Napoli al momento Si segnala un km di coda poi sulla diramazione Roma nord per traffico intenso si sta in coda all'altezza del raccordo anulare in direzione della A1 Firenze Roma anche sulla diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e il raccordo anulare ci spostiamo proprio su quest'ultimo in interna code per traffico tra la cassa e la Salaria e poi ti rallenta Traduci the Prenestina e Ardeatina in esterna con le entrati tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina che poi tra Laurentina e la diramazione Roma Sud il quadrante no la capitale sulla Cassia Veientana un Veicolo in avaria è la causa delle code tra Prima porta e Santa Cornelia in direzione Viterbo mentre al sud sulla Pontina Si procede a rilento tre raccordo e Castel Romano verso Latina a causa del traffico intenso diamo uno sguardo alle consolari si sta in coda sempre per traffico sulla Flaminia sulla Salaria in uscita dalla capitale rispettivamente all'altezza di via dei Due Ponti e Villa Spada mattina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 11:25