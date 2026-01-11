Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 10 | 25

Ecco un’introduzione di massimo 80 parole, chiara e sobria, adatta a Google: Le condizioni del traffico sulla viabilità di Roma e Lazio sono influenzate da incidenti e lavori in corso. Attualmente si registrano code e rallentamenti su diverse arterie, tra cui la A24 e le strade provinciali, con particolare attenzione alle condizioni meteo e all’obbligo di pneumatici invernali. Si consiglia di consultare i aggiornamenti prima di mettersi in viaggio e di adottare comportamenti prudenti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale polente un incidente causa incolonnamenti all'altezza di Corcolle nei due sensi di marcia in via di risoluzione invece l'incidente avvenuto in precedenza sulla Roma Fiumicino code smaltimento all'altezza di Parco Leonardo in direzione Roma possiamo sulla A24 roma-teramo Code in questo caso per traffico intenso in uscita Vicovaro Mandela per chi proviene da Roma e proseguendo sempre sulla A24 tra lentamente tra Vicovaro e carsoli-oricola in Stazione Teramo consigliamo prudenza alla guida pensando attenzione al ghiaccio sulle strade che inoltre ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Siamo al trasporto pubblico capitolino per lavori all'INPS struttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino a oggi la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per domani lunedì 12 gennaio Siamo in chiusura sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione ancora rallentata per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Arezzo possono subire rallentamenti fino a 60 minuti da Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 10:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 11:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11:25 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 10:25 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla strada provinciale ... romadailynews.it

#Viabilità | #Roma Via Edmondo de Amicis, chiusa dal #4gennaio, per motivi di sicurezza, fino a cessate esigenze Dettagli https://buff.ly/7HUSSZE @Emergenza24 | #Luceverde - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.