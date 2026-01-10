Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 11 | 25

Aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 10 gennaio 2026 alle ore 11:25: a causa delle nevicate in corso, si registrano disagi e code sulla A24 e altre strade, in particolare nelle zone degli Altipiani di Arcinazzo, Campocatino, Campo Staffi, Forca d'Acerò, Salaria e zone del Viterbese. Si consiglia di rispettare l’obbligo di dotazione invernale e di consultare i nostri aggiornamenti per eventuali variazioni o chiusure.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della A24 code per il terzo tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro segnaliamo forti disagi a causa delle nevicate in corso vista l'allerta meteo di oggi per neve e ghiaccio neve nella zona degli Altipiani di Arcinazzo e sulle località sciistiche di Campocatino e Campo Staffi Sul valico di forca d'acero tra la strada regionale 66 di Sora è il comune di Opi nel Reatino da Borgorose sulla salto cicolana che state per il Terminillo sia da Rieti che da leonessa in zona nevica anche sulla Salaria nei territori tra Amatrice e accumoli ci spostiamo nel viterbese nevicate nei territori dei comuni di Latera e Lorenzo e nella zona del lago di Vico tra San Rocco e San Martino al Cimino ricordiamo l'obbligo di dotazione invernale con pneumatici invernali o catene da neve a bordo siamo chiusura fino alle 21 di questa sera previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 maggiori informazioni sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

