Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-01-2026 ore 07 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio in questa mattina si presenta generalmente fluida, ma si consiglia prudenza a causa di ghiaccio sulle strade. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile 2026 su tutte le strade a rischio. Si segnalano inoltre lavori ferroviari che influenzano il servizio tra Ponte Casilino e Porta Maggiore, con alternative via bus. Per maggiori dettagli, consultate il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto purasca l'infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino consigliamo prudenza alla guida prestando attenzione al ghiaccio sulle strade Inoltre ricordiamo che in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Siamo al trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino a oggi la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per domani lunedì 12 gennaio infine laziomar informa che a causa del maltempo la corsa unità veloce a Ventotene Formia delle ore 9 posticipa la partenza alle ore 9:30 da Giorgia ipomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici ma li avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

